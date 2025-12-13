В Уфе прошла главная профсоюзная ёлка

Главная республиканская профсоюзная ёлка собрала больше 1200 человек. В Уфе состоялось мероприятие для детей членов профсоюзов, участников СВО, победителей и призёров конкурсов «Лучшая новогодняя ёлочная игрушка» и «Новогодняя открытка солдату».

Скоро рисунок четырёхлетнего Инсафа дойдет до папы. Так же, как и поделки других детей на ёлке. Глава многодетной семьи Рафиковых уже третий год служит добровольцем на СВО – в мотострелковом полку «Башкортостан». И детей героев-участников спецоперации в том числе собрали в Доме профсоюзов встретить приближающийся праздник.

А пока бойцы ощущают тепло родного дома благодаря творчеству детей. На ёлку пригласили и малышей – победителей и призёров конкурсов на лучшую новогоднюю открытку и ёлочную игрушку. Так, «за ленточку» в составе гумконвоя отправили свыше 800 посылок с тёплыми пожеланиями и оберегами.

Утренник собрал больше 1200 детей и их родителей. Ребят встретили Дед Мороз со Снегурочкой, организовали конкурсы, танцы и активные игры. Самые маленькие рассказывали стихи и водили хоровод. Не обошлось и без кульминации новогоднего праздника.