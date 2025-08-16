ФК «Уфа» сыграл с «Родиной» вничью

Футбольный клуб «Уфа» провёл свой 500-й официальный матч. Юбилейной стала игра против московской «Родины». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник». В честь праздника перед стартовым свистком для болельщиков работали интерактивные площадки.

К этой игре уфимский коллектив подходил без главного тренера. Омари Тетрадзе был дисквалифицирован на два матча, поэтому командой руководил старший тренер Артур Шайбеков. С первых минут в состав вернулся защитник Александр Теняев, получивший повреждение в первом туре. Встреча завершилась ничьей 0:0.

Эта игра была тяжелой для обеих команд. У нас сегодня было достаточно голевых моментов, попадание в штангу и в перекладину. Считаю, что мы сегодня заслужили забить, просто сопернику повезло.

Хосе Рейна, нападающий ФК «Родина»
Волна
Телеканал БСТ приглашает желающих на обучающие курсы