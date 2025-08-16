В Башкирии состоялся слет лидеров школьного самоуправления

В Хайбуллинском районе прошел I республиканский слет лидеров школьного самоуправления «Асыл». На базе детского оздоровительного лагеря «Аксарлак» на трехдневный интенсив приехали лучшие команды из Уфы, Сибая, Белебея, Белорецка, Баймака, Кумертау и Хайбуллинского района.

Цель слета — воспитание лидеров, которые в будущем будут служить на благо республики. Для участников подготовили мастер-классы, лекции, интенсивы, квест-игры и многое другое. Всё для развития лидерских качеств, навыков командной работы и творческого мышления. Слет длился три дня и стал ярким событием в жизни ребят и их наставников.