Затопленные дома и поваленные деревья: на Уфу обрушились ливни

На неделе в Уфе прошли грозовые ливни, многие улицы и дворы столицы оказались затоплены. В водную ловушку попали не только автомобилисты, но и пешеходы. Ливнёвки с таким количеством осадков просто не справились. Но беда не приходит одна. Непогода сопровождалась сильным ветром, который ломал деревья. В результате они падали на припаркованные машины и проезжую часть. Повреждения получили несколько транспортных средств. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. О последствиях дождливой недели – в нашем репортаже.

Уже через несколько минут после начала проливного дождя улица Бакалинская превратилась в реку. А на проспекте Салавата Юлаева едва можно было разглядеть минареты мечети «Ар-Рахим». На неделе погода устроила автомобилистам испытание на прочность, и не все смогли пройти его успешно. Получив гидроудар, машины глохли прямо посреди проезжей части.

Замена сердца автомобиля – удовольствие не из дешёвых. В зависимости от машины новые двигатели стоят от 120 тысяч до полумиллиона рублей. А не попасть на такие затраты довольно просто.

Никогда на скорости не надо заезжать в лужу. Поднимается волна, вся эта вода идёт в фильтр, засасывается в камеру сгорания, и всё. Ну и не только же гидроудар может быть. Может и колодец какой-то открытый там быть. Не надо гонять и заезжать, надо спокойно проезжать такие вещи. Альберт Гафаров, директор автосервиса

На своих ошибках научился Алексей Ефимов. Несколько лет назад попал под ливень в Сипайлово. Стараясь быстрее проехать затопленный перекресток Жукова – Гагарина, залил водой коробку передач на своей старой «Калине». Пришлось менять. На новой машине таких экстремальных заплывов он себе уже не позволяет.

Или стараюсь уезжать домой, чтобы не ездить по городу в такую погоду без надобности. Или объезжаю просто, в обратном направлении, ищу другие улицы. Уже ремонт станет дорого, сейчас тем более запчасти дорогие, масла дорогие. Алексей Ефимов, автовладелец

Нелегко пришлось городским коммунальным и дорожным службам. Чтобы осушить улицы, рабочие вручную очищали забитые грязью и мусором ливнёвки.

Отметим, что в непогоду городскими службами ведётся постоянный мониторинг уличной дорожной сети. При возникновении нештатной ситуации на участках дорог информация передаётся оперативно профильным ведомствам для принятия необходимых мер. Лариса Салихова, заместитель начальника управления по взаимодействию со СМИ – пресс-службы администрации г. Уфы

Беда не приходит одна. Помимо дождя, сильный ветер ломал деревья. К счастью, жертв и пострадавших среди людей удалось избежать, а вот автомобилям повезло меньше. Механические повреждения получили несколько транспортных средств. Одно из них принадлежало нашему спортивному комментатору Юлие Паршиной. Помятые крыло и капот, царапины по кузову. Но вместо того, чтобы выписать штраф ответственным лицам, нарушившим не правила игры, но свои прямые обязанности, решила отремонтировать авто за свой счёт.

Вот из-за таких повреждений не стали обращаться. Хотя, возможно, обратилась бы, если бы я сразу понимала, что нужно делать. В тот момент, в стрессовой ситуации – в первый раз лично со мной такое случилось – в тот момент я подумала: ну, наверное, всё нужно делать самой. И не оказалось знакомого юриста, который бы посоветовал. Юлия Паршина, спортивный комментатор БСТ

А этим автомобилистам, ехавшим по своим делам по улице Интернациональной, повезло меньше. Ветки деревьев упали на их машины прямо на ходу. И таких случаев по городу было немало. Коммунальные и экстренные службы вновь перешли на усиленный режим работы.

На территории города было зафиксировано 22 случая падения деревьев. В настоящее время все деревья распилены и вывезены. Для оперативного реагирования на территории города Уфы городские службы работали в количестве порядка 88 человек и около 40 единиц техники. Артур Бубнихин, заместитель начальника Управления гражданской защиты г. Уфы

Помятый кузов, разбитые стёкла. Ущерба на более ста тысяч рублей. Эти водители решили идти до конца и наказать виновных. По мнению автоюристов, владельцы машин имеют все шансы выиграть дело и возместить стоимость ущерба для ремонта своих транспортных средств. И неважно, где именно на машину упало дерево – на парковке или на проезжей части. У каждого насаждения есть свой хозяин. Найти его просто: за 400 рублей в любом МФЦ можно заказать справку о том, кому принадлежит данный участок дороги или двора.

Когда произошёл данный случай, упало дерево или ветка, повредила автомобиль, нужно вызвать сотрудников, они оформляют надлежащим образом материал. Зафиксировать фото и видео с места происшествия. Также желательно найти свидетелей данного происшествия. И при надлежащем оформлении и выдаче материала из компетентных органов успех обеспечен. Игорь Мурзин, автоюрист

Жителями Венеции почувствовали себя уфимцы в центре города. В этой многоэтажке затопило не только придомовую территорию, но и подвал. Ляйсан Гарипова вспоминает, как торопилась на работу, но выйти сухой из воды у нее не получилось. Пришлось снимать туфли и босиком преодолеть глубокую лужу у подъезда.

Я наступала в воду, и вот по щиколотку была в воде. Здесь как одно большое море было. И вода заливалась, как водопад. И это каждый раз. Как только дожди, у нас постоянно тут потоп. Ляйсан Гарипова, жительница дома №43 по ул. Кирова

В итоге дождевая вода попала не только в сам подъезд, но и затопила подвал дома. Неоднократные обращения в ЖЭУ, по словам жильцов, результата не дали.

Звонил несколько раз в ЖЭУ, говорил, но результатов не было. И сейчас у нас новое ЖЭУ. Кирилл Малышев, житель дома №43 по ул. Кирова

Во время сильного ливня вода стекала к подъезду по склону. По идее, разрядить обстановку должна была ливнёвка, однако из-за особенностей асфальта – если приглядеться он имеет небольшой уклон в сторону подъезда – вода собиралась именно там.

Из-за обильных осадков в Уфе затопило Музей солдатской славы и материнской памяти. Под полами образовалось болото, от стендов отклеиваются газетные вырезки, появились пятна на стенах и потолке, а полы вспухли. А ведь здесь собраны уникальные экспонаты, в том числе письма и личные вещи солдат, участвовавших в вооруженных конфликтах в Афганистане и на Северном Кавказе. Экспозиция создавалась силами родителей, потерявших сыновей, начиная с середины 90-х.

Память вот эта будет после нас. Нас остаётся слишком мало. Мамы уже уходят к нашим сыновьям. Поэтому те материалы, которые сейчас есть, они уникальны. Их больше уже никак не предоставить. Валентина Щекатурова, мама погибшего на Северном Кавказе Андрея Щекатурова