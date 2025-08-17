Затопленные дома и поваленные деревья: на Уфу обрушились ливни

На неделе в Уфе прошли грозовые ливни, многие улицы и дворы столицы оказались затоплены. В водную ловушку попали не только автомобилисты, но и пешеходы. Ливнёвки с таким количеством осадков просто не справились. Но беда не приходит одна. Непогода сопровождалась сильным ветром, который ломал деревья. В результате они падали на припаркованные машины и проезжую часть. Повреждения получили несколько транспортных средств. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. О последствиях дождливой недели – в нашем репортаже.
Уже через несколько минут после начала проливного дождя улица Бакалинская превратилась в реку. А на проспекте Салавата Юлаева едва можно было разглядеть минареты мечети «Ар-Рахим». На неделе погода устроила автомобилистам испытание на прочность, и не все смогли пройти его успешно. Получив гидроудар, машины глохли прямо посреди проезжей части.
Замена сердца автомобиля – удовольствие не из дешёвых. В зависимости от машины новые двигатели стоят от 120 тысяч до полумиллиона рублей. А не попасть на такие затраты довольно просто.
На своих ошибках научился Алексей Ефимов. Несколько лет назад попал под ливень в Сипайлово. Стараясь быстрее проехать затопленный перекресток Жукова – Гагарина, залил водой коробку передач на своей старой «Калине». Пришлось менять. На новой машине таких экстремальных заплывов он себе уже не позволяет.
Нелегко пришлось городским коммунальным и дорожным службам. Чтобы осушить улицы, рабочие вручную очищали забитые грязью и мусором ливнёвки.
Беда не приходит одна. Помимо дождя, сильный ветер ломал деревья. К счастью, жертв и пострадавших среди людей удалось избежать, а вот автомобилям повезло меньше. Механические повреждения получили несколько транспортных средств. Одно из них принадлежало нашему спортивному комментатору Юлие Паршиной. Помятые крыло и капот, царапины по кузову. Но вместо того, чтобы выписать штраф ответственным лицам, нарушившим не правила игры, но свои прямые обязанности, решила отремонтировать авто за свой счёт.
А этим автомобилистам, ехавшим по своим делам по улице Интернациональной, повезло меньше. Ветки деревьев упали на их машины прямо на ходу. И таких случаев по городу было немало. Коммунальные и экстренные службы вновь перешли на усиленный режим работы.
Помятый кузов, разбитые стёкла. Ущерба на более ста тысяч рублей. Эти водители решили идти до конца и наказать виновных. По мнению автоюристов, владельцы машин имеют все шансы выиграть дело и возместить стоимость ущерба для ремонта своих транспортных средств. И неважно, где именно на машину упало дерево – на парковке или на проезжей части. У каждого насаждения есть свой хозяин. Найти его просто: за 400 рублей в любом МФЦ можно заказать справку о том, кому принадлежит данный участок дороги или двора.
Жителями Венеции почувствовали себя уфимцы в центре города. В этой многоэтажке затопило не только придомовую территорию, но и подвал. Ляйсан Гарипова вспоминает, как торопилась на работу, но выйти сухой из воды у нее не получилось. Пришлось снимать туфли и босиком преодолеть глубокую лужу у подъезда.
В итоге дождевая вода попала не только в сам подъезд, но и затопила подвал дома. Неоднократные обращения в ЖЭУ, по словам жильцов, результата не дали.
Во время сильного ливня вода стекала к подъезду по склону. По идее, разрядить обстановку должна была ливнёвка, однако из-за особенностей асфальта – если приглядеться он имеет небольшой уклон в сторону подъезда – вода собиралась именно там.
Из-за обильных осадков в Уфе затопило Музей солдатской славы и материнской памяти. Под полами образовалось болото, от стендов отклеиваются газетные вырезки, появились пятна на стенах и потолке, а полы вспухли. А ведь здесь собраны уникальные экспонаты, в том числе письма и личные вещи солдат, участвовавших в вооруженных конфликтах в Афганистане и на Северном Кавказе. Экспозиция создавалась силами родителей, потерявших сыновей, начиная с середины 90-х.
Сотрудники Уфаводоканала прочистили забитые трубы, администрация Советского района обещала устранить причины протечек. Сейчас хранители музея готовят новый зал, посвященный спецоперации, подразделениям из Башкортостана и нашим героям. Здесь уже собраны экспонаты и артефакты с передовой. Помощь в оформлении и ремонте оказывают участники СВО, которые сами уже прошли и огонь, и воду.