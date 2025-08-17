В колледжах Башкирии завершилась приемная кампания

15 августа завершилась приемная кампания в колледжах республики. Более 80 тысяч заявлений поступило от абитуриентов из Башкортостана и других регионов. С каждым годом ссузы стараются улучшать условия, чтобы привлечь как можно больше студентов. При зачислении в учебное заведение особое внимание среднему баллу в аттестате. Преимущественное право – у детей участников спецоперации, экзамены они не сдавали.

Накануне дня завершения приемной кампании студенты в основном уже доносят оригиналы или недостающие документы. Большинство юношей и девушек с будущей профессией определились еще в школе.

Уфимский машиностроительный колледж готовит сотрудников для завода УМПО. Со студенческой скамьи они надевают спецодежду, получают наставника и даже первые деньги – стипендию до 10 тысяч рублей. 70 процентов учебного времени занимает работа на производстве, остальное – теория в колледже.

В колледже чуть более 600 бюджетных мест. Технология машиностроения и сварочное производство – самые популярные специальности. В любом случае все профессии, которые получат студенты, будут востребованы на Уфимском мотостроительном объединении. Как говорят в колледже, в отдел кадров завода выпускники идут уже в день получения диплома.

В столичном автотранспортном колледже одно из востребованных направлений – сервис на транспорте. Эти специалисты смогут работать в аэропорту. На грантовые средства в прошлом учебном году обустроили кабинет с логотипом воздушной гавани и техникой. На бюджет пройти смогут не все, для остальных есть платные места и заочная форма. Заявлений в колледж было подано больше 2 тысяч. Абитуриенты охотно идут учиться. На территории колледжа есть общежитие. Для иногородних это большой плюс.

Более 80 тысяч заявлений поступило от абитуриентов в ссузы. Главой государства поставлена задача к 2028 году подготовить 1 миллион квалифицированных рабочих. В Башкортостане на этот учебный год для СПО стало на 2 тысячи больше бюджетных мест.

В июле Глава Башкортостана провел заседание совета по среднему профобразованию. Радий Хабиров обозначил ряд приоритетных направлений работы с молодёжью. В их числе – вовлечение их в общественную и волонтёрскую деятельность, работа строительных отрядов, организация общения студентов с участниками СВО. Несмотря на сложности, развитию инфраструктуры СПО также уделяется большое внимание.