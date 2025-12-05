В Уфе завершилась XVIII Международная неделя бизнеса

В столице республики завершилась XVIII Международная неделя бизнеса. В форуме приняли участие делегации Китая, Казахстана, Беларуси, Турции, Индии и других государств. Всего в этом году мероприятие объединило более 2,5 тыс. человек.

Итоги форума подвели на пленарном заседании с участием премьер-министра Правительства Башкортостана Андрея Назарова. Там обсудили вопросы развития искусственного интеллекта, выстраивание альтернативной финансовой архитектуры, а также заметные улучшения в сфере интернет-торговли. Главной темой дискуссии стала стратегия сотрудничества в эпоху глобальных вызовов. Сейчас Россия активно взаимодействует со странами юга и юго-востока, а также Латинской Америки и Северной Африки. Их доля в российском экспорте выросла более чем в пять раз. Ожидается, что к 2030 году она достигнет половины товарооборота.