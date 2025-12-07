В Уфе завершилась Международная неделя бизнеса – 2025

Столица Башкортостана стала местом притяжения для отечественных и зарубежных предпринимателей. XVIII Международная неделя бизнеса объединила 21 страну и 20 регионов России – всего более 2,5 тыс. человек. В этот раз мероприятие проходило под девизом: «Стратегия сотрудничества в эпоху глобальных вызовов». В числе главных тем – подведение итогов года, развитие туризма, эффективность труда, защита бизнеса и международное партнёрство. Не обошлось на полях форума и без уже традиционного подписания соглашений.

Аккуратно на станке вырезаются отверстия и пазы. Всё строго по чертежам и запросам заказчика. Уфимский завод бурового оборудования специализируется на производстве и ремонте породоразрушающего инструмента для ремонта скважин. Это фрезы, якоря, клины. Уже сейчас здесь изготавливают порядка 220 единиц продукции в месяц, и высоким спросом она пользуется не только в России.

Сотрудничество республиканских предприятий с другими государствами стало одним из главных вопросов, обсуждаемых на Международной неделе бизнеса. Уже по традиции она проходила в уфимском конгресс-холле «Торатау». Гостями мероприятия стали предприниматели и официальные делегации Индии, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Китая, Турции и других государств. Так форум объединил 21 страну и 20 регионов России – всего более 2,5 тыс. человек.

Кроме того, в числе основных тем недели – подведение итогов года, развитие туризма, эффективность труда, защита бизнеса. В столице республики мероприятие проходит уже в 18-й раз. За эти годы его участники заключили здесь немало важных соглашений и обсудили не одну инициативу. Многие из них получили поддержку на федеральном уровне. Сегодня подписанные контракты уже не просто долгосрочные планы, а реализованные заводы, предприятия и компании.

В рамках Недели бизнеса также состоялось пленарное заседание Общероссийского юридического форума с участием Главы Башкортостана. Радий Хабиров поздравил участников с 20-летием Ассоциации юристов России и подчеркнул важность преемственности поколений. Он отметил, что полученные знания и нравственная закалка проносятся через всю жизнь, а сегодняшние специалисты сами становятся наставниками для молодёжи. На данный момент в региональном отделении организации состоят более 1300 человек, имеющих серьезную гражданскую позицию. Именно их усилиями жителям республики оказывается и бесплатная юридическая помощь.

Всю неделю на площадке проходили мастер-классы, церемонии награждения, тематические дискуссии. Так, на одном из мероприятий стало известно, что Башкортостан – в первой тройке регионов по защите бизнеса. Об этом рассказали на круглом столе, посвященном обмену эффективными практиками по улучшению инвестиционного климата.