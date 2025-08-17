В Уфе продолжают оказывать медпомощь отравившимся чачей из Адлера

Как минимум 15 человек пострадали от домашней чачи, которая продавалась на рынке Адлера. Предварительной причиной массового отравления был назван метиловый спирт. Его следы нашли в пробах изъятого алкоголя. Среди пострадавших и жители нашей республики. Ранее от отравления чачей скончалась женщина, двое мужчин сейчас проходят лечение в медицинском учреждении. Как себя чувствуют пациенты и почему находящийся в свободной продаже алкоголь повлёк такие последствия?
13 человек уже скончались, точное количество пострадавших пока неизвестно. Домашнюю чачу, на адлерском рынке в основном покупали туристы. Среди них были и жители Башкортостана. Суррогатный алкоголь унёс жизнь уфимки. Также в реанимацию попал 30-летний мужчина, которому спиртное привезли в качестве гостинца. Его на этой неделе перевели в обычную палату. Состояние этого пациента стабильное, есть положительная динамика.
После употребления той же самой домашней чачи, купленной на рынке Адлера, на больничной койке оказался ещё один житель республики. 60-летнего мужчину госпитализировали в уфимскую 21-ю больницу в тяжёлом состоянии.
Предварительной причиной массового отравления стал метиловый спирт. Его следы нашли в пробах изъятой алкогольной продукции. Если этанол пригоден для употребления, то даже 30 миллилитров метанола могут оказаться смертельными. При проникновении в кровь он окисляется до формальдегида, поражает нервную систему и внутренние органы.
Не только адлерская чача может привезти к печальным последствиям. Суррогат, который продаётся из-под полы, есть и в Башкортостане. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД на постоянной основе ведут борьбу с контрафактной продукцией.
Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостана в свою очередь ведет токсикологический мониторинг бытовых отравлений, в том числе алкогольной продукцией. По предварительным данным, в первом полугодии зарегистрировано 506 случаев отравления.
За первые шесть месяцев 2025 года в Башкортостане от отравления алкоголем умерло 80 человек. Наибольшее количество летальных исходов зарегистрировано в Уфе. Что касается истории с домашней чачей из Адлера, на подозреваемых в продаже ядовитого алкоголя, а это две женщины, возбуждено уголовное дело. Они находятся под стражей.