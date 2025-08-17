В Башкирии реализуют более 2 тыс. инвестпроектов на 900 млрд рублей

Более 2 тысяч инвестпроектов на 900 миллиардов рублей. Именно столько средств вложено в экономику Башкортостана, чтобы создать 44 тысячи новых рабочих мест. Среди приоритетных – отрасли машиностроения, нефтехимии, станкостроения и сельское хозяйство. О настоящем и будущем предприятий – в нашем сюжете.
«Ашкадарский» – одно из крупнейших агропредприятий юга республики. В нем трудятся более ста человек. Специализируется на растениеводстве. На площади в 20 тысяч гектаров сотрудники хозяйства выращивают пшеницу, ячмень, подсолнечник и кукурузу. На финишной прямой строительство нового зерносушильного комплекса.
Другое направление – животноводство. В наличии 6,5 тыс. голов крупного рогатого скота. Предприятие в лидерах по количеству произведенного молока, при этом суточный надой составляет 80 тонн. Большое внимание уделят и воспитанию кадров. Прямо рядом с товарной фермой в сентябре откроют школу для обучения специалистов со всей страны.
Более 200 человек в год здесь смогут обучаться основам ветеринарии, зоотехнии и управления производством. Студенты будут проходить практику на ферме, получать теоретические знания и закреплять их на занятиях. Преподавателями станут действующие сотрудники предприятия.
В агрохолдинг вложили 700 миллионов рублей. Фермеры намерены выпускать стейки и фарш. Говядину планируют производить по стандарту «Халяль» и поставлять в арабские страны.
Реализация сельхозпродукции – один из наболевших вопросов для любого фермера. Отчасти решить эту проблему поможет крупнейший оптово-распределительный центр, который недавно построили под Уфой. Его площадь – более пяти тысяч квадратных метров. Проект вошел в перечень приоритетных в республике. В него вложили свыше 300 миллионов рублей. На базу привозят овощи на хранение и отсюда отправляют в разные торговые точки.
Впрочем, не только сельскому хозяйству принадлежит значительная доля в экономике. Если брать в целом, в республике воплощают в жизнь более двух тысяч проектов на 900 миллиардов рублей с перспективой создать 44 тысячи новых рабочих мест. Многие – в сфере производства. Помогают компаниям в регионе и сотрудники Фонда развития промышленности республики с выдачей льготных займов предприятиям.
А это более четырех тысяч новых рабочих мест. При этом задача на текущий год стоит куда более амбициозная. Глава Башкортостана поручил управленческой команде привлечь в экономику региона в 2025-м триллион рублей. Возможности для этого есть, ведь в республике действуют 25 промышленных кластеров, ТОСЭРы и особая экономическая зона.