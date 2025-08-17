В Башкирии реализуют более 2 тыс. инвестпроектов на 900 млрд рублей

Более 2 тысяч инвестпроектов на 900 миллиардов рублей. Именно столько средств вложено в экономику Башкортостана, чтобы создать 44 тысячи новых рабочих мест. Среди приоритетных – отрасли машиностроения, нефтехимии, станкостроения и сельское хозяйство. О настоящем и будущем предприятий – в нашем сюжете.

«Ашкадарский» – одно из крупнейших агропредприятий юга республики. В нем трудятся более ста человек. Специализируется на растениеводстве. На площади в 20 тысяч гектаров сотрудники хозяйства выращивают пшеницу, ячмень, подсолнечник и кукурузу. На финишной прямой строительство нового зерносушильного комплекса.

Другое направление – животноводство. В наличии 6,5 тыс. голов крупного рогатого скота. Предприятие в лидерах по количеству произведенного молока, при этом суточный надой составляет 80 тонн. Большое внимание уделят и воспитанию кадров. Прямо рядом с товарной фермой в сентябре откроют школу для обучения специалистов со всей страны.

Более 200 человек в год здесь смогут обучаться основам ветеринарии, зоотехнии и управления производством. Студенты будут проходить практику на ферме, получать теоретические знания и закреплять их на занятиях. Преподавателями станут действующие сотрудники предприятия.

В агрохолдинг вложили 700 миллионов рублей. Фермеры намерены выпускать стейки и фарш. Говядину планируют производить по стандарту «Халяль» и поставлять в арабские страны.

За 2-3 года у нас штат увеличится в полтора-два раза. Так, как мы планируем запускать новое производство. Тот же убойный цех, возможно, в следующем году будем строить новый молочный комплекс. Для Мелеузовского района мы являемся градообразующим предприятием. Мы реализует около 80 процентов всего молока района. По подсолнечнику около 20 процентов, по зерну около 20-30 процентов. Ильнур Халитов, заместитель директора сельскохозяйственного предприятия «Ашкадарский»

Реализация сельхозпродукции – один из наболевших вопросов для любого фермера. Отчасти решить эту проблему поможет крупнейший оптово-распределительный центр, который недавно построили под Уфой. Его площадь – более пяти тысяч квадратных метров. Проект вошел в перечень приоритетных в республике. В него вложили свыше 300 миллионов рублей. На базу привозят овощи на хранение и отсюда отправляют в разные торговые точки.

Впрочем, не только сельскому хозяйству принадлежит значительная доля в экономике. Если брать в целом, в республике воплощают в жизнь более двух тысяч проектов на 900 миллиардов рублей с перспективой создать 44 тысячи новых рабочих мест. Многие – в сфере производства. Помогают компаниям в регионе и сотрудники Фонда развития промышленности республики с выдачей льготных займов предприятиям.