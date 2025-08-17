В Уфе введут дополнительные ограничения скорости для самокатов

В Уфе с 1 сентября, в период учебного года, будут введены дополнительные ограничения скорости средств индивидуальной мобильности – не более 15 км в час. На 149 перекрестках и 19 общественных пространствах уже установлен скоростной режим, а в ряде парков продолжает действовать запрет на передвижение СИМов.

Не смогли устоять. Ни на самом транспорте, ни перед желанием втроём прокатиться на самокате. Очевидцы засняли уже последствия выходки. Девушка идти самостоятельно не может, с оживленной проезжей части её эвакуируют. Сезон еще не закончился, а количество аварий с самокатами в республике уже больше чем за весь прошлый год.

За подобные выходки в Уфе заблокировали почти 17 с половиной тысяч аккаунтов пользователей сервисов по аренде электросамокатов. Но особых препятствий для того, чтобы создать новый, нет. Также на арендных самокатах установлено ограничение скорости – до 20 км/ч. А вот на тех, что можно купить в магазинах, таких помех для гонщиков нет.

С каждым годом продажи только растут, говорит Григорий. Электросамокатами мужчина торгует не первый год. Сфера развивается, предлагая клиенту всё более усовершенствованные и быстрые модели. Хотя в России для подобных средств индивидуальной мобильности действует ограничение скорости в 25 км/ч.

Берут от мала до велика. И бабушки с дедушками приходят, и родители балуют чад. Не все способны во время остановиться. Поэтому ограничения ввели уже власти. Так, в Уфе продолжает действовать запрет на передвижение СИМов в ряде общественных пространств, например, в парке Победы и парке Якутов, в «Арт-квадрате» и в саду Аксакова. Помимо этого, на 149 перекрестках и 19 общественных пространствах установлен скоростной режим. С начала учебного года ограничения затронут и территории вблизи школ.

В городе Благовещенск в Амурской области решили и вовсе запретить передвижение на самокатах. Нарушителям грозит штраф до 100 тысяч рублей. На это власти пошли из-за того, что другие меры не смогли решить проблему безопасности. За годы популярности средства индивидуальной мобильности приобрели как поклонников, так и пострадавших от них.