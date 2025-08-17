В Абзелиловском районе инвестор помогает обновить социальные объекты

Социально ответственный бизнес. В Абзелиловском районе в детском лагере «Ирандык» открыли многофункциональную спортплощадку, а в селе Бурангулово завершают ремонт интерната. Всё за счет средств инвестора, который намерен построить в районе новое предприятие по добыче меди. Изначально на оба объекта выделили 70 млн рублей, однако впоследствии сумму увеличили до 100 млн. И это при том, что пока даже не завершена геологоразведка.

Для лагеря «Ирандык» открытие спортивной площадки – настоящее событие. Новый многофункциональный комплекс – это сразу пять в одном. Здесь можно играть в футбол, баскетбол, волейбол и большой теннис. Ну а в зоне воркаут заниматься силовыми видами спорта.

Я отдыхаю в лагере второй раз. Мне нравится эта площадка, здесь есть резиновое покрытие. Раньше здесь был асфальт, мы играли на асфальте, были другие ворота. Динияр Ахмедьянов

Лагерь «Ирандык» – одно из главных мест отдыха детей на летних каникулах. В смену он принимает до 300 школьников. Однако инфраструктура осталась еще с советских времен, в том числе и старая площадка для занятия физкультурой. Теперь появились все условия для воспитания новых чемпионов, считает руководство.

Здесь будут заниматься в основном дети, которые будут в сезон приезжать и отдыхать летом. Но кроме этого, когда лагерь будет готовиться, это май-сентябрь, здесь мы будем проводить соревнования. Может быть, даже республиканские мероприятия. Ирек Хасанов, директор детского лагеря отдыха «Ирандык»

Инвестором выступила компании ООО «Салаватское». Предприятие, которое в будущем может начать разработку участка по добыче меди, уже сейчас проводит большую социальную работу. Развитие и восстановление многих объектов в том числе.

Мы всегда относимся социально ответственно к своим мероприятиям. То, что мы говорим, мы всегда делаем. И это подтверждает сегодняшнее мероприятие. Мы уверены, что вклад в будущее и здоровье детей – это вклад в будущее района и нашей страны. Тагир Бахтигареев, директор ООО «Салаватское»

Прямо на церемонии открытия между инвестором и администрацией Абзелиловского района было подписано двустороннее соглашение о дальнейшем сотрудничестве.

Мы искренне хотим, чтобы этот лагерь функционировал круглый год. Будем вкладывать, и я надеюсь, что ООО «Салаватское» в лице директора Тагира Тимербаевича не останется в стороне. Мы все это доведем до логического конца. В Зауралье это будет один из самых лучших лагерей нашей республики. Айрат Аминев, глава администрации Абзелиловского района

Спортплощадка – это лишь часть большой работы. На деньги инвестора в районе также обновляют школьный интернат в селе Бурангулово. В полувековом здании ни разу не проводили капремонт. Готовность объекта – 80%. Открытие обновленного интерната, по словам строителей, запланировано на 1 сентября. После капремонта в здании будет комфортно как воспитанникам, так и персоналу.