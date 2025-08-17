В Абзелиловском районе инвестор помогает обновить социальные объекты

Социально ответственный бизнес. В Абзелиловском районе в детском лагере «Ирандык» открыли многофункциональную спортплощадку, а в селе Бурангулово завершают ремонт интерната. Всё за счет средств инвестора, который намерен построить в районе новое предприятие по добыче меди. Изначально на оба объекта выделили 70 млн рублей, однако впоследствии сумму увеличили до 100 млн. И это при том, что пока даже не завершена геологоразведка.
Для лагеря «Ирандык» открытие спортивной площадки – настоящее событие. Новый многофункциональный комплекс – это сразу пять в одном. Здесь можно играть в футбол, баскетбол, волейбол и большой теннис. Ну а в зоне воркаут заниматься силовыми видами спорта.
Лагерь «Ирандык» – одно из главных мест отдыха детей на летних каникулах. В смену он принимает до 300 школьников. Однако инфраструктура осталась еще с советских времен, в том числе и старая площадка для занятия физкультурой. Теперь появились все условия для воспитания новых чемпионов, считает руководство.
Инвестором выступила компании ООО «Салаватское». Предприятие, которое в будущем может начать разработку участка по добыче меди, уже сейчас проводит большую социальную работу. Развитие и восстановление многих объектов в том числе.
Прямо на церемонии открытия между инвестором и администрацией Абзелиловского района было подписано двустороннее соглашение о дальнейшем сотрудничестве.
Спортплощадка – это лишь часть большой работы. На деньги инвестора в районе также обновляют школьный интернат в селе Бурангулово. В полувековом здании ни разу не проводили капремонт. Готовность объекта – 80%. Открытие обновленного интерната, по словам строителей, запланировано на 1 сентября. После капремонта в здании будет комфортно как воспитанникам, так и персоналу.
Не оставили в стороне и амбулаторию, которая функционирует под одной крышей с интернатом. Старому помещению также подарят вторую жизнь. Впрочем, это лишь малая часть того, что обещает сделать инвестор для развития муниципалитета. На очереди – новые социальные проекты.