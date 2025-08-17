Виктор Козлов рассказал, каким будет «Салават Юлаев» в новом сезоне

Обновленная команда перед стартом нового сезона. Юлаевцев покинули опытные легионеры Джошуа Ливо, Шелдон Ремпал, Нэйтан Тодд. Но стал ли «Салават» слабее и кто из молодых игроков уже готов заменить ушедших лидеров? В какой форме находятся хоккеисты и кто впечатлил тренерский штаб на предсезонных тестах? Об этом и не только мы поговорили с главным тренером Виктором Козловым.
Полную версию интервью с главным тренером «Салавата» Виктором Козловым смотрите на телеканале БСТ 18 августа. Напомним, что уже в понедельник и во вторник уфимский коллектив проведет дома две товарищеские встречи с «Автомобилистом».