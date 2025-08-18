Башкирские БПЛА получили высокую оценку на форуме в Сколково

Хорошие результаты также продемонстрировали ребята из Центр развития талантов «Аврора» и студенты Уфимского колледжа радиоэлектроники. Они стали лидерами в своих номинациях, в том числе в соревнованиях по защите беспилотников с помощью криптографических средств. БПЛА сегодня востребованы в самых разных областях — и в мирной жизни тоже. Важно, что Башкортостан имеет все шансы стать одним из центров развития беспилотной авиации в нашей стране.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан