Башкирские БПЛА получили высокую оценку на форуме в Сколково
На первом международном форуме «Беспилотные системы: технологии будущего», прошедшем в Сколково, разработки Башкирии в сфере беспилотных летательных аппаратов были признаны одними из лучших.
Как отметил Глава республики Радий Хабиров, в мероприятии приняли участие представители 76 регионов России.
Компания «Уфимец» — якорный резидент научно-производственного центра БАС Башкортостана. Компания представила на стенде региона образцы своей продукции — беспилотную авиационную систему «Уфимец-150», fpv-дрон «Уфимец», электродвигатели в 6 модификациях. Напомню, дроны именно этого производителя мы отправляем нашим ребятам в зону СВО — бойцы их очень хвалят. В Сколково двигатели «Уфимца» тоже отлично показали себя в деле — на инженерно-спортивных соревнованиях они стали лучшими сразу в нескольких номинациях, а по своим характеристикам превзошли даже зарубежные аналоги.
Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан
Кроме того, команда Башкирии получила Гран-при в едином рейтинге субъектов страны и победила в деловой игре по разработке сценариев «БАС на смену традиций» в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2025».
Хорошие результаты также продемонстрировали ребята из Центр развития талантов «Аврора» и студенты Уфимского колледжа радиоэлектроники. Они стали лидерами в своих номинациях, в том числе в соревнованиях по защите беспилотников с помощью криптографических средств. БПЛА сегодня востребованы в самых разных областях — и в мирной жизни тоже. Важно, что Башкортостан имеет все шансы стать одним из центров развития беспилотной авиации в нашей стране.