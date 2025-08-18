Массовое отравление в детском лагере Башкирии: 16 человек госпитализированы

По данным министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, в инфекционный центр Стерлитамака поступили 25 пострадавших (22 ребенка и 3 взрослых). После осмотра 9 человек отпущены домой, 16 госпитализированы с отравлением средней степени тяжести. Состояние пациентов стабильное, отмечается положительная динамика.

Согласно данным прокуратуры республики, дети в возрасте от 12 до 17 лет. В настоящее время ведомство совместно с Роспотребнадзором проводят комплексную проверку в лагере. В рамках расследования специалисты отбирают пробы пищевой продукции и воды, берут смывы с поверхностей, а также собирают биоматериал у пострадавших и персонала. Особое внимание уделяется соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и проверке необходимой документации.