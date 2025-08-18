В Башкирии родились Аллана и Мухамет

Так, по состоянию на 17 августа 2025 года в списке редких женских имен оказались Аллана, Джоанна, Залия, Ильзира и Онегия. В числе редких мужских имен отмечены Мухамет, Исмоил, Разан, Адэль и Бадритдин.

В то же время, наиболее распространенные имена для девочек в республике — Амина, Амелия, Эмилия, София и Ева. Для мальчиков же родители чаще выбирают имена Амир, Эмир, Тимур, Мирон и Марк.