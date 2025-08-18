Туристы из Башкирии лишились более трех миллионов рублей

Остались без отдыха и денег. Более двадцати жителей республики считают себя пострадавшими от действий турагента. Люди через своих знакомых обратились к ней, чтобы приобрести путёвки по выгодной цене. Оформили договоры, оплатили наличными, однако поездки отменялись. Менеджер кормила обещаниями своих клиентов. В дальнейшем и вовсе перестала им отвечать на сообщения и звонки.
По некоторым данным, сумма ущерба составила свыше 3 млн рублей. Граждане обратились в полицию, однако никаких действий в отношении турагента не последовало. Что говорят юристы об этом деле? Как эксперты рекомендуют поступать в похожих случаях и что ответила сама турагент — смотрите в вечернем выпуске новостей в 21:30.