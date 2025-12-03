В Башкирии продавщицы похитили более миллиона рублей

Белорецкий межрайонный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении двух местных жительниц, признанных виновными в присвоении денежных средств в особо крупном размере.
Как сообщили в прокуратуре республики, одна из осужденных, работая продавцом в магазине в селе Серменево, вовлекла в преступную схему свою коллегу. Женщины договорились не пробивать часть товаров в кассу, а присваивать выручку от их продажи. В результате магазину был причинен ущерб на общую сумму свыше 1,2 млн рублей, которые подсудимые разделили между собой.
Женщины признали свою вину и возместили более 340 тысяч рублей.
Одна из продавщиц приговорена к 3 годам лишения свободы условно, вторая — к 3 годам и 2 месяцам условно с испытательным срок ом на 3 года.