В Башкирии продавщицы похитили более миллиона рублей

Как сообщили в прокуратуре республики, одна из осужденных, работая продавцом в магазине в селе Серменево, вовлекла в преступную схему свою коллегу. Женщины договорились не пробивать часть товаров в кассу, а присваивать выручку от их продажи. В результате магазину был причинен ущерб на общую сумму свыше 1,2 млн рублей, которые подсудимые разделили между собой.