На Солнце внезапно исчезли все корональные дыры

На Солнце количество корональных дыр на видимой стороне звезды резко сократилось. Об этом сообщили специалисты Института космических исследований РАН.
Ранее астрономы наблюдали крупное солнечное пятно, которое при усилении активности могло вызвать 7-10-дневные возмущения магнитосферы Земли. Однако эта корональная дыра, как и другие, значительно уменьшилась в размерах.
По прогнозам исследователей, новая активная зона может сформироваться к 19-20 августа, что потенциально способно вызвать геомагнитные возмущения.
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.