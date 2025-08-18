В башкирском Зауралье обсудили развитие сельского хозяйства

Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров оценил работу фермеров и обсудил развитие сельского хозяйства в Баймакском районе. Председатель правительства посетил угодья, где выращивают зерновые и производят молоко.

Особое внимание было уделено хозяйству Айрата Шарафутдинова и мегаферме «Культабан», где идет реконструкция и увеличение производства. Андрей Назаров отметил рост объемов производства, вклад фермеров в экономику района и подчеркнул: землю следует отдавать тем, кто умеет и хочет работать.