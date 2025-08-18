В Уфе прошел праздничный День самовара

День самовара согрел уфимцев в минувшее ненастное воскресенье. Арт-квадрат собрал любителей горячего душистого напитка не только ради песен, танцев и самого чаепития, но и позволил заново прикоснуться к древним чайным традициям.
Старинные латунные и медные самовары соседствовали с современными дизайнерскими аналогами из фарфора. Каждый экспонат по-своему уникален: разная эпоха, мастер и практическое применение. Гости буквально читали историю русского чаепития по форме и декору самовара.
Главным магнитом праздника, разумеется, стал чайный стол. В очереди посетители делились рецептами и наблюдали за процессом заваривания. Согласно русским традициям, чай следует пить долго, с угощениями.
Чаепитие дополнили русские народные танцы, песни и игра на ложках. Самые маленькие гости самостоятельно расписывали деревянные самовары, украшали пряники, собирали свою неповторимую комбинацию трав и шили сувениры на память. Посетили праздник не только местные жители, но и гости из других регионов.