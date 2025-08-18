В Башкирии планируют увеличить количество газовых заправок

Помощь онкобольным, строительство новых газозаправок и дни армейской культуры. Вот только часть того, что обсудили на оперативном совещании в Правительстве под председательством Премьер-Министра. Затронули и тему кадрового дефицита, а также уборочной кампании.
Башкортостан — один из лидеров в стране по развитию сети газозаправочных станций. Впрочем, базовой цели пока не достигли. Инфраструктура должна быть в каждом муниципалитете, чтобы водители смогли в любой точке региона заправить авто голубым топливом. Власти активно строят новые объекты. В этом году должны появиться еще 9 станций, в последующем в правительстве планируют поддерживать реализацию не менее 7 проектов ежегодно.
При использовании автомобиля на газу можно экономить до 50% на топливе. При этом есть программы, которые позволяют возместить расходы на переоборудование машины. В этом году инвесторы планируют построить новые станции в Дуванском, Давлекановском, Стерлитамакском и Куюргазинском районах республики.
Небольшая пробуксовка у аграриев. Дожди мешают фермерам выйти на поля. На сегодня убрали около 7% площадей зерновых. Впрочем, есть и обратная сторона. Те же дожди создали неплохую почву для раннего посева озимых. И этим необходимо воспользоваться.
По прогнозам, ожидается неплохой урожай. Перед фермерами вновь может возникнуть вопрос хранения и сушки зерна. Андрей Назаров поручил продумать создание программы поддержки, которая позволит хозяйствам субсидировать приобретение зерносушильных комплексов.
Комплексные меры поддержки помогают удерживать ситуацию и на рынке труда. В регионе по-прежнему один из самых низких уровней безработицы в стране — чуть более 1,5%. Людей в рамках национального проекта «Кадры» переобучают для оборонно-промышленного комплекса. Новое образование можно получить и на республиканские сертификаты.
Как отметили в Правительстве, еще один неплохой показатель — снижение смертности от рака. Причина в том числе и в ранней диагностике. Большая работа проведена в рамках региональной программы «Борьба с онкозаболеваниями», объем финансирования которой составил 5 млрд рублей.
В завершении оперативного совещания власти анонсировали масштабное мероприятие — Дни армейской культуры. Они пройдут с 22 по 27 августа по всей республике, самые масштабные — в Уфе. Будут выставки, мастер-классы и концерты. В день открытия на Советской площади стартует третий международный фестиваль «Романтика осени».