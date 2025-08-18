В Башкирии планируют увеличить количество газовых заправок

Помощь онкобольным, строительство новых газозаправок и дни армейской культуры. Вот только часть того, что обсудили на оперативном совещании в Правительстве под председательством Премьер-Министра. Затронули и тему кадрового дефицита, а также уборочной кампании.

Башкортостан — один из лидеров в стране по развитию сети газозаправочных станций. Впрочем, базовой цели пока не достигли. Инфраструктура должна быть в каждом муниципалитете, чтобы водители смогли в любой точке региона заправить авто голубым топливом. Власти активно строят новые объекты. В этом году должны появиться еще 9 станций, в последующем в правительстве планируют поддерживать реализацию не менее 7 проектов ежегодно.

Сегодня самое безопасное топливо, которое есть, — это как раз заправка метановым топливом. Нужна комплексная работа, которая приведёт нас к результату, который просит от нас «Газпром» и Российская Федерация. Александр Шельдяев, заместитель Премьер-министра Правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

При использовании автомобиля на газу можно экономить до 50% на топливе. При этом есть программы, которые позволяют возместить расходы на переоборудование машины. В этом году инвесторы планируют построить новые станции в Дуванском, Давлекановском, Стерлитамакском и Куюргазинском районах республики.

Небольшая пробуксовка у аграриев. Дожди мешают фермерам выйти на поля. На сегодня убрали около 7% площадей зерновых. Впрочем, есть и обратная сторона. Те же дожди создали неплохую почву для раннего посева озимых. И этим необходимо воспользоваться.

По прогнозам, ожидается неплохой урожай. Перед фермерами вновь может возникнуть вопрос хранения и сушки зерна. Андрей Назаров поручил продумать создание программы поддержки, которая позволит хозяйствам субсидировать приобретение зерносушильных комплексов.

Комплексные меры поддержки помогают удерживать ситуацию и на рынке труда. В регионе по-прежнему один из самых низких уровней безработицы в стране — чуть более 1,5%. Людей в рамках национального проекта «Кадры» переобучают для оборонно-промышленного комплекса. Новое образование можно получить и на республиканские сертификаты.

Есть очень много нюансов. Людей надо готовить. Мы видим уже, над чем нужно работать. Андрей Назаров, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан

Как отметили в Правительстве, еще один неплохой показатель — снижение смертности от рака. Причина в том числе и в ранней диагностике. Большая работа проведена в рамках региональной программы «Борьба с онкозаболеваниями», объем финансирования которой составил 5 млрд рублей.

Республика Башкортостан вошла в лидеры Российской Федерации по скринингу колоректального рака. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан