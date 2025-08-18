Башкирия вышла в лидеры по геологическим и природным открытиям

Сегодня исполнилось 180 лет со дня основания Русского географического общества. С 2020 года по поручению Президента дата основания РГО установлена как профессиональный праздник — День географа. Весомый вклад в общее дело вносит Башкирское региональное отделение общества.
В этот раз участники экспедиции покорили пик Давида Кугультинова в отроге Главного Кавказского хребта. Название вершины пока не официальное, оно пришло от местных альпинистов в честь народного поэта Калмыкии. В 2018 году по инициативе Регионального отделения РГО и Союза писателей Кабардино-Балкарии была организована первая экспедиция в горы, во время которой участники взошли на безымянный пик и установили на его вершине памятную табличку с портретом и стихами народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Сегодня это уже добрая традиция.
На следующий год в рамках проекта «Тропа поэтов» активисты Башкирского отделения РГО планируют восхождение на пик Чингиза Айтматова в Безенгийском ущелье. Покоряют члены общества не только горные вершины, но и воздушные.
В прошлом году Александр Лынник из стратосферы приземлился на Северный полюс с высоты более 10 тысяч метров. В ноябре этого года задачи еще более амбициозные: совершить прыжок на Южный полюс Земли, высота еще больше — 12 тыс. метров.
В июне в Гафурийском районе на территории геопарка «Торатау» открыли «Золотые гвозди». Изучать историю развития жизни на планете теперь официально можно по этим данным. Речь об эталонных геологических разрезах под названием «Усолка» и «Дальний Тюлькас». Это событие, безусловно, войдёт в историю отечественной геологии.
На встрече с учителями географии, который также прошел в июне, Радий Хабиров отметил, что одним из стратегических направлений работы управленческой команды является открытие природных богатств и красоты Башкортостана для жителей республики, страны и других государств. И учителя географии играют в этом вопросе не последнюю роль.
А еще это лето ознаменовалось событием мирового масштаба. Одна из достопримечательностей республики, пещера Шульган-таш, была включена в список объектов Всемирного наследия. Башкортостан планирует звучать в мировом пространстве и в дальнейшем. В предварительный список ЮНЕСКО включены башкирские шиханы Торатау, Юрактау и Куштау, а также комплекс Воскресенского медеплавильного завода.