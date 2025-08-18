Башкирия вышла в лидеры по геологическим и природным открытиям

Сегодня исполнилось 180 лет со дня основания Русского географического общества. С 2020 года по поручению Президента дата основания РГО установлена как профессиональный праздник — День географа. Весомый вклад в общее дело вносит Башкирское региональное отделение общества.

В этот раз участники экспедиции покорили пик Давида Кугультинова в отроге Главного Кавказского хребта. Название вершины пока не официальное, оно пришло от местных альпинистов в честь народного поэта Калмыкии. В 2018 году по инициативе Регионального отделения РГО и Союза писателей Кабардино-Балкарии была организована первая экспедиция в горы, во время которой участники взошли на безымянный пик и установили на его вершине памятную табличку с портретом и стихами народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Сегодня это уже добрая традиция.

На следующий год в рамках проекта «Тропа поэтов» активисты Башкирского отделения РГО планируют восхождение на пик Чингиза Айтматова в Безенгийском ущелье. Покоряют члены общества не только горные вершины, но и воздушные.

В прошлом году Александр Лынник из стратосферы приземлился на Северный полюс с высоты более 10 тысяч метров. В ноябре этого года задачи еще более амбициозные: совершить прыжок на Южный полюс Земли, высота еще больше — 12 тыс. метров.

В июне в Гафурийском районе на территории геопарка «Торатау» открыли «Золотые гвозди». Изучать историю развития жизни на планете теперь официально можно по этим данным. Речь об эталонных геологических разрезах под названием «Усолка» и «Дальний Тюлькас». Это событие, безусловно, войдёт в историю отечественной геологии.

То, что сегодня произошло, — открытие сразу двух золотых гвоздей практически на одной территории, — по-настоящему уникальная ситуация не только для Башкортостана и России, но и для всего мира. Я впервые в вашей стране и республике, но очень впечатлен. Потрясающая работа управленческой команды, потрясающее место, просто фантастика. Эль-Баркуки Ахмед, профессор Каирского университета, член совета глобальной сети геопарков ЮНЕСКО

На встрече с учителями географии, который также прошел в июне, Радий Хабиров отметил, что одним из стратегических направлений работы управленческой команды является открытие природных богатств и красоты Башкортостана для жителей республики, страны и других государств. И учителя географии играют в этом вопросе не последнюю роль.

Именно вы являетесь проводниками для детей в огромный мир, который окружает нас, и выполняете тем самым очень важную миссию. Я сам являюсь председателем Попечительского совета регионального отделения Русского географического общества. И главные наши соратники и партнёры в этом вопросе – учителя географии. Одним из стратегических направлений нашей управленческой команды является открытие природных богатств и красоты Башкортостана для жителей республики и страны, других государств. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан