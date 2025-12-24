В Башкирии прошло открытие первенства среди детей по хоккею

В селе Чекмагуш прошло открытие первенства Башкортостана среди детей 2012, 2013 и 2014 годов рождения. В первенстве принимают участие 11 хоккейных школ со всей республики. Они разбиты на три группы и на конференции.
В Чекмагуше собрались коллективы из Октябрьского, Туймазов, Уфы и хозяева соревнований. На церемонии открытия присутствовали советник главы республики по спорту Рустем Ахмадинуров, генеральный директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов и исполнительный директор Федерации хоккея республики Альберт Ильясов.