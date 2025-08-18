В Башкирии следователи расследуют массовое отравление в детском лагере

В Стерлибашевском районе 25 детей и взрослых отравились в детском лагере. Большую часть доставили в инфекционную больницу в Стерлитамаке. Симптомы начали появляться накануне вечером. Под полный контроль ситуацию взяли республиканские власти. Сегодня на территории учреждения весь день работали сотрудники надзорных и правоохранительных органов.

Накануне вечером с симптомами отравления из лагеря в Стерлибашевском районе 25 детей и взрослых госпитализировали в инфекционную больницу. Часть после осмотра отпустили домой. Ситуация стала темой обсуждения в ходе оперативного совещания правительства. Ее власти региона взяли на особый контроль.

У всех был проведен забор необходимых анализов, проводятся регидратационные и пероральные, внутривенно симптоматическая терапия. Всё на контроле, Андрей Геннадьевич. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Дети находятся в удовлетворительном состоянии. Проводим лечение. Потому что в лагерь прошла пищевая токсикоинфекция. Дети, которые в Стерлитамакском госпитале, они получают полноценное лечение. Уже есть улучшения. Обстоятельств, угрожающих жизни, нет, дети под контролем. Азат Мухаметзянов, главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы

По информации Минпросвещения региона, здесь на профильной смене отдыхали более 200 детей. На момент съемок практически всех забрали родители, в корпусах началась уборка. Сейчас в ведомстве поставили на контроль обстоятельства случившегося.

Сотрудники Министерства просвещения выехали на место для того, чтобы ознакомиться с ситуацией и сразу взять ее под контроль. Министерство контролирует ситуацию в части детей, которые сейчас госпитализированы. Ребята, которые отправятся по месту проживания, тоже будут взяты на контроль. Министерством просвещения также начата служебная проверка. Инесса Косолапова, заместитель министра просвещения Республики Башкортостан

Как пояснили сотрудники лагеря, питание детей организовывает компания по аутсорсингу. Сейчас специалисты Роспотребнадзора взяли пробы пищевой продукции и сырья на анализы. Также организован забор биоматериала у детей и сотрудников лагеря. По последней информации ведомства, выявлен норовирус у работника пищеблока. Возбуждено уголовное дело.

Проводится осмотр места происшествия, изымается документация, касающаяся организации питания и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, планируется проведение судебных экспертиз. По результатам действиям лиц, ответственным за обеспечение безопасного нахождения несовершеннолетних на территории лагеря, будет дана правовая оценка. Евгений Каневский, старший помощник руководителя следственного управления СК России по Республике Башкортостан