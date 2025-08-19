В Уфе студенты вузов России создали прототипы видеоигр

В Уфе студенты в рамках экспедиции «Башкортостан: через игры в технологии» создали прототипы видеоигр. На киберфизической платформе «Берлога» 16 учащихся лучших вузов России познакомились с этнографией и историей нашей республики.

За 10 дней студенты от этапа задумки пришли к созданию прототипов мобильных игр. В первой разработке они воссоздали второй этаж межвузовского кампуса в 3D-мире. Основная суть этой игры – решить различные задачи при помощи инновационных технологий.

Вторая игра – это модель 3D-мастерской. Благодаря данной разработке дети от 10 лет могут освоить базовые навыки 3D-моделирования. Такие игры создаются с целью популяризации науки и технологий среди молодежи.