В Башкирии пьяный водитель погубил в ДТП 12-летнюю девочку

В Альшеевском районе пьяный водитель сбил насмерть 12-летнюю девочку. Трагедия произошла накануне вечером на улице Вокзальной в селе Аксёново.

По данным ГАИ, местный житель за рулём «ВАЗ-2114», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на ребёнка, который ехал на велосипеде по краю дороги. Девочка скончалась на месте от полученных травм.

Медицинское освидетельствование показало 1 400 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Также выяснилось, что мужчина ранее уже лишался водительских прав за аналогичные нарушения.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.