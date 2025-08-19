«Салават Юлаев» и «Автомобилист» провели первую игру в предсезонке

Уфимский «Салават Юлаев» и «Автомобилист» из Екатеринбурга провели первую игру в предсезонке. Оба коллектива вышли на лед экспериментальным составом. Виктор Козлов дал возможность проявить себя молодежи – почти все пятерки были составлены из игроков нефтекамского «Тороса» и уфимского «Толпара».

Капитаном «Салавата» в этом матче выступил восстанавливающийся после травмы Глеб Кузьмин. В первом периоде соперники обменялись голами. На точный бросок Кизимова ответил юлаевец Александр Чёрный. Во втором игровом отрезке счет не поменялся. Также по разу хоккеисты огорчили вратарей в третьем периоде.