В Башкирии фермер с инвалидностью занимается овощеводством

В Башкортостане увеличилось число предпринимателей. Представителей малого и среднего бизнеса насчитывается сейчас более 147 тысяч. Своё дело уже много лет ведёт фермер из Благоварского района Алик Ганиев. Он выращивает овощи, ягоды и фрукты, несмотря на наличие инвалидности: у мужчины отсутствует рука. Вести хозяйство помогают родные и близкие, продукция востребована на рынках столицы.

Чуть ли не каждый день Алик Ганиев управляет то трактором, то грузовиком. Маршрут привычный – от овощебазы до сельхозугодий. Причем времени, говорит фермер, порой не хватает. Пока дождь не начался, нужно вручную убрать как можно больше свёклы. В этом ему помогают односельчане и супруга Эльза.

Обращаю внимание на целостность свеклы, чтобы ранок не было, чтобы погрызов от грызунов не было, и красивые выбираем, одного размера желательно. Днём и ночью помогаю. Эльза Ганиева

Помогают также и сын с дочкой. На этом поле выращивают картофель. Причем восьми сортов. Пока делают контрольную копку, чтобы понимать, какой будет урожай.

Сельским хозяйством Алик Ганиев занимается всю жизнь. Начинал пчеловодом. Позже переключился на овощи. Выращивает также лук, капусту, петрушку, укроп, огурцы, помидоры. Причем всё на открытом грунте на площади свыше 50 гектаров. Вся продукция поступает на рынки столицы. Потеря руки и частичная ампутация ноги не остановила мужчину заниматься земледелием. Ведь это основной источник дохода.

Надо найти свою нишу в жизни, занятие, которое тебе нравится, и вот этим заниматься – вот это путь решения и всех этих проблем жизненных. Не зацикливаться на трудностях, а идти вперед, и всё будет нормально. Алик Ганиев, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства

Выращивает также Алик Ганиев ягоды и фрукты. Это сорт яблок «Башкирский изумруд». На его разработку и внедрение селекционерам потребовалось 40 лет. Отличается гармоничным вкусом: он кисло-сладкий, а также идеально подходит для климатических условий республики. Яблоня выдерживает сорокаградусные морозы и устойчива к плодовым болезням.

Мужчина получил субсидию на закладку сада, чтобы на территории в десять гектаров посадить яблони. Ведь продажа и поставка яблок разных сортов, особенно зимостойких, открывает новые перспективы в бизнесе.

Эта продукция не имеет конкуренции, на данный момент в Башкирии эту отрасль можно развивать очень эффективно и плодотворно. Я так думаю, это будет экономически выгодно вот этим заняться и для здоровья, и для дальнейшего развития. Алик Ганиев, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства

Сейчас в Башкортостане трудятся свыше 147 тысяч предпринимателей. С каждым годом число представителей малого и среднего бизнеса во всех отраслях только растёт. Глава Башкортостана призывает чиновников активно вести диалог с бизнесом, поддерживать их начинания и проекты.

Мы поставили цель – обеспечить для предпринимателей лучшие инвестиционные условия. Считаю, что идём хорошими темпами, все последние годы находимся на передовых позициях в Национальном рейтинге. При этом мы всегда делали упор на то, что привлечение инвесторов начинается именно «с земли», с участия управленческих команд муниципалитетов. Большую работу на местах проводят бизнес-шерифы. Для их поддержки мы внедрили и постоянно актуализируем муниципальный стандарт. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан