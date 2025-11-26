В Уфе показали, как занимаются студенты Народного университета третьего возраста

Все больше пенсионеров в Уфе становятся студентами Народного университета третьего возраста. Там они изучают иностранные языки, занимаются физкультурой, рисуют, танцуют и поют. В столице республики общественная организация работает с 2011 года, и ее главная цель – повысить качество жизни пожилых людей.

Как говорили в одном знаменитом фильме: «В 40 лет жизнь только начинается». А в стенах Народного университета третьего возраста она и после 70 бьет ключом. Студенты танцуют, поют, занимаются физкультурой, рукоделием, а также изучают иностранные языки.

Лариса Глушкова на пенсию вышла более 15 лет назад в звании подполковника в отставке – долгие годы она трудилась в службе Госнаркоконтроля. Заговорить на итальянском женщина хотела давно. Ради этого уже посещала курсы, правда, недолго. Полученные знания со временем стали забываться, и тогда Лариса решила возобновить обучение. Причем одним лишь итальянским языком дело не обошлось. Сейчас она также занимается английским и посещает уроки по бальным танцам.

С пользой время проводит и Асия Фаттахова – волонтёр и руководитель клуба «Цигун». Так называют традиционную систему китайских оздоровительных практик. Занятия сочетают в себе медитацию, а также дыхательные и физические упражнения, выполняемые в медленном темпе.

Сегодня в организации более 20 различных клубов. Время студенты проводят активно и с пользой. В стенах университета действует даже волонтерское сообщество помощи бойцам СВО. Также очень популярны среди учащихся фольклорные ансамбли, рассказывает руководитель художественной самодеятельности Мнавара Габдюшева.

Народный университет был создан еще в 2011 году. Сейчас его студентами являются более 300 пенсионеров. Интересы у всех разные, и руководители общественной организации прислушиваются к каждому студенту, тем самым доказывая, что «серебряный» возраст – это золотое время.

Народный университет третьего возраста работает на безвозмездной основе – все занятия и мероприятия проводятся совершенно бесплатно.