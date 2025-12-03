В Башкирии бойцу СВО с инвалидностью обустроили «умный дом»

Специальные датчики, автоматические выключатели, робот-пылесос, а также специализированная мебель для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Кушнаренково участнику боевых действий с инвалидностью оборудовали жилье системой «умный дом».

Это было сделано в рамках программы адаптации жилья ветеранов специальной военной операции госфонда «Защитники Отечества». Александр Хомченко военную службу начал срочником в воздушно-десантных войсках, пройдя обучение в Омске и продолжив службу на Дальнем Востоке. За месяц до окончания срока подписал контракт с Минобороны России. В марте 2023 года подразделение Александра перебросили в зону СВО. Во время боев под Херсоном военнослужащий получил тяжелое ранение.