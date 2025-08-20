Жителей Башкирии предупредили о возможной магнитной буре

Ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили об очередной магнитной буре.
Воздействие на планету стартует уже сегодня, 20 августа, в 18:00. К полуночи магнитосфера начнет утихать, однако геомагнитный фон останется возмущенным. В норму геомагнитное поле Земли придет только 06:00 21 августа.
Последствия такой бури сильнее всего ощущают на себе метеозависимые люди. Им рекомендуют ограничить физическую и эмоциональную нагрузку. Важно избегать переутомления и недосыпа, отказаться от алкоголя и крепкого кофе. При ухудшении самочувствия лучше обратиться к врачу.