В Уфе силовики «накрыли» подпольное казино

В Уфе вынесли приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в незаконной организации и проведении азартных игр.
По данным прокуратуры республики, в феврале этого года обвиняемый арендовал квартиру на проспекте Октября, где разместил игровое оборудование. Для привлечения клиентов он рассылал SMS-сообщения тем, с кем ранее уже сотрудничал в подобной деятельности. Через месяц правоохранители закрыли его нелегальное заведение, а оборудование изъяли.
Подсудимый признал свою вину. Согласно материалам дела, он ранее уже был судим за аналогичные преступления. Суд приговорил его к ограничению свободы сроком на 1 год и 1 месяц, а также назначил штраф в размере 300 тысяч рублей.