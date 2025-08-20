В Уфе силовики «накрыли» подпольное казино

В Уфе вынесли приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в незаконной организации и проведении азартных игр.

По данным прокуратуры республики, в феврале этого года обвиняемый арендовал квартиру на проспекте Октября, где разместил игровое оборудование. Для привлечения клиентов он рассылал SMS-сообщения тем, с кем ранее уже сотрудничал в подобной деятельности. Через месяц правоохранители закрыли его нелегальное заведение, а оборудование изъяли.