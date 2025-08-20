Марат Латыпов простился со Знаменем МЧС Башкирии

В Уфе прошла торжественная церемония прощания генерал-майора Марата Латыпова со Знаменем Главного управления МЧС России по республике. В июне этого года он подал в отставку и ему было присвоено почетное звание «Заслуженный спасатель Башкортостана».
Почти 10 лет он руководил управлением. За это время подразделение неоднократно признавалось лучшим в стране. Также была проведена масштабная работа по обеспечению безопасности жителей и инфраструктуры. Всего же в МЧС Марат Латыпов проработал 41 год.
Церемония прошла в Колонном зале Минсельхоза республики. Прощание со знаменем подразделения – это исторически сложившийся ритуал, один из самых важных в жизни каждого сотрудника и военнослужащего после принятия присяги. Знамя – главная реликвия.
В церемонии участие приняли представители Правительства республики, Госсобрания, руководители правоохранительных органов, личный состав Главного управления МЧС по Башкортостану, руководители управлений МЧС других регионов Приволжья. Марату Латыпову также вручили памятный штандарт – копию знамени управления.