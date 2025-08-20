Глава Башкирии рассказал о работе нового корпуса кардиоцентра

Более 5300 исследований и операций выполнили врачи Республиканского кардиоцентра после запуска нового хирургического корпуса. Результатами работы башкирских медиков Радий Хабиров поделился на своей странице в соцсетях.
Глава Башкортостана отметил, что в открытии корпуса принял участие Президент России Владимир Путин. За неполные три месяца с начала работы проведены уже более 80 операций по уникальным современным технологиям.
Самым возрастным пациентом стал 99-летний долгожитель, которому сделали коронарное стентирование, а самым маленьким – 7-дневный малыш с врожденным пороком сердца. Радий Хабиров поблагодарил кардиохирургов за их труд, а жителей республики призвал внимательно относиться к своему здоровью.