Глава Башкирии рассказал о работе нового корпуса кардиоцентра

Более 5300 исследований и операций выполнили врачи Республиканского кардиоцентра после запуска нового хирургического корпуса. Результатами работы башкирских медиков Радий Хабиров поделился на своей странице в соцсетях.

Глава Башкортостана отметил, что в открытии корпуса принял участие Президент России Владимир Путин. За неполные три месяца с начала работы проведены уже более 80 операций по уникальным современным технологиям.