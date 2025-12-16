В администрации Главы Башкирии произошло новое кадровое назначение

Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона объявил о новом кадровом назначении. На должность заместителя руководителя Администрации Главы РБ по внутренней политике назначен Данияр Абдрахманов.

Ранее Данияр Абдрахманов занимал пост ректора Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан, является кандидатом философских наук и доцентом. С декабря 2023 года он также возглавлял Общественную палату республики, а с октября 2025 года временно исполнял обязанности помощника Главы региона.