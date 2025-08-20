В Уфе женщина во время пьяной ссоры зарезала супруга

В Уфе 46-летняя местная жительница обвиняется в совершении убийства. Об этом сообщили в СУ СК России по Башкирии.

По данным ведомства, 16 августа вечером компания из троих мужчин собралась за столом в частном доме. Позже к ним присоединилась жена хозяина дома. В ходе распития спиртных напитков между супругами произошла ссора. После конфликта женщина схватила нож и ударила своего мужа в спину. От полученного ранения он скончался на месте.

После происшествия женщина попыталась скрыться, но вскоре была задержана полицией. В настоящее время в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия.