Спасатели Башкирии рассказали о своих пушистых помощниках

Спасатели рассказали о своих пушистых талисманах. В отрядах есть и собаки-сторожа, и кошки-мышеловы, и хвостатые поисковики. Последние, кстати, аттестованные специалисты.

Четыре года назад он и мечтать не мог, что будет купаться в любви. Это сейчас Рыжий — раскормленный пёс с лоснящейся шерстью. А тогда к пожарным из промзоны вышел скелет, обтянутый кожей, побитый, запуганный, да ещё и с неправильно сросшимся переломом. Пожарные тут же разделили с ним свои обеды.

Буквально грудью встаёт на защиту родной пожарной части. За верную службу Рыжего уже обеспечили жилплощадью. Дом небольшой, зато свой и без ипотеки. И участок красивый под вишней. Окна выходят на цветущий сад.

И товарищей своих без присмотра не оставляет. Даже когда они идут в соседнюю часть в пятидесяти метрах. А вдруг понадобится помощь?

Видите кошку? Нет? А она есть. У 35-й пожарной части вместо друга боевая подруга. Мурку поймать не так легко. Без дела не сидит.

Появление Мурки в части — это прямое исполнение приказа руководства. 10 лет назад перед пожарными поставили задачу: отобрать достойного сотрудника для защиты части от мышиных набегов. И Олегу Гарипову она буквально была послана свыше. С чердака собственного дома.

Служба её идёт вот уже 10 лет. Зоркость глаз и быстроту реакции не растеряла. Работает за еду и ласку. А обязанностей у Мурки предостаточно, ни одной свободной минуты. Торин — самый опытный четвероногий спасатель в республике. Внешне и не скажешь, но рядом с ним его брат, двоюродный. Гимли скоро сменит Торина на должности спасателя.

Торин — собака, которая работает на техногенных катастрофах. Занимался обследованием на недавнем обрушении здания в центре Уфы. Работал даже за пределами страны. В Турции во время землетрясений помогал искать людей под завалами. Но возраст — 11 лет — уже даёт о себе знать. Впереди у Торина заслуженная пенсия. Но несмотря на родство, собаки друг от друга отличаются. Всё как у людей. Свои повадки и особенности.

Помимо собак, спасатели на выезд всегда берут экзотический набор. А вот настоящие попугаи не раз попадались сотрудникам Управления гражданской защиты. Кого только не приходилось им спасать. И куницу из-под ванной вытаскивали, и рысь ловили, и домашнего хорька, выброшенного кем-то на улицу, вылавливали. Который, кстати, так и остался жить у одного из спасателей. Были и такие, кто упорно раз за разом попадал в беду.