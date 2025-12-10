Жительница Башкирии рассказала о сыне — участнике СВО

Жительница села Аскарово Абзелиловского района Гульшат Дамировна поделилась историей своей семьи и рассказала о сыне, который служит в зоне специальной военной операции под позывным «Малой».
Боец награжден двумя медалями — «Участник СВО» и «Ветеран боевых действий». Он вырос в семье Гульшат Дамировны и Азамата Вазировича.
Мать бойца работает вахтовым методом и занимается хозяйством, а в свободное время увлекается творчеством и цветоводством. Азамат Вазирович работал инспектором ГАИ, а потом водителем в Магнитогорске. К сожалению, главы семьи не стало в 2013 году. Также у «Малого» есть две сестры — Азалия и Алина, пишут в издании «Абзелил».
С детства родители воспитывали в детях патриотизм и любовь к Родине, рассказывая о подвигах прадедов и отца, участника боевых действий в Чечне.
Рос будущий боец спортивным, творческим и доброжелательным. Окончив 9 классов АСШ №1, он поступил в Магнитогорский многопрофильный колледж им. Г. И. Носова, где получил специальность электрогазосварщика. Затем освоил и вторую профессию — мастера-монтажника технического обслуживания и ремонта промышленного оборудования.
В 2022 году «Малой» вступил в ряды Вооруженных Сил России.
Как и каждая мать солдата на передовой, Гульшат Дамировна волнуется, но не дает себе пасть духом. Она активно участвует в сборе и отправке гуманитарных грузов для военнослужащих.
Приезжая домой в отпуск, «Малой» не отдыхает — помогает по хозяйству, стараясь за короткое время сделать как можно больше дел по дому и на участке.
Фото: издание «Абзелил».