Жительница Башкирии рассказала о сыне — участнике СВО

Жительница села Аскарово Абзелиловского района Гульшат Дамировна поделилась историей своей семьи и рассказала о сыне, который служит в зоне специальной военной операции под позывным «Малой».

Боец награжден двумя медалями — «Участник СВО» и «Ветеран боевых действий». Он вырос в семье Гульшат Дамировны и Азамата Вазировича.

Мать бойца работает вахтовым методом и занимается хозяйством, а в свободное время увлекается творчеством и цветоводством. Азамат Вазирович работал инспектором ГАИ, а потом водителем в Магнитогорске. К сожалению, главы семьи не стало в 2013 году. Также у «Малого» есть две сестры — Азалия и Алина, пишут в издании «Абзелил».

С детства родители воспитывали в детях патриотизм и любовь к Родине, рассказывая о подвигах прадедов и отца, участника боевых действий в Чечне.

Рос будущий боец спортивным, творческим и доброжелательным. Окончив 9 классов АСШ №1, он поступил в Магнитогорский многопрофильный колледж им. Г. И. Носова, где получил специальность электрогазосварщика. Затем освоил и вторую профессию — мастера-монтажника технического обслуживания и ремонта промышленного оборудования.

В 2022 году «Малой» вступил в ряды Вооруженных Сил России.

Вот уже скоро три года, как я проводила сына на службу в армию, где он добровольно подписал контракт с Минобороны страны и отправился на СВО. Сказал нам лишь только то, что он должен поехать туда, чтобы защитить свою Родину, как когда-то его прадеды, ветераны Великой Отечественной войны: А. М. Усманов, И. Т. Хажин, И. А. Валидов, А. Р. Рамазанов и Х. З. Тагиров. Прадедушка «Малого» А. Р. Рамазанов прошел не только ВОв, но ещё и финскую войну, а прадедушка Х. З. Тагиров после фронта стал военным комиссаром военкомата г. Белорецк.

Как и каждая мать солдата на передовой, Гульшат Дамировна волнуется, но не дает себе пасть духом. Она активно участвует в сборе и отправке гуманитарных грузов для военнослужащих.

Я никогда не думала раньше и даже не задумывалась, что буду провожать сына на боевые сражения. Бывали дни, когда он пропадал надолго – не звонил и не писал. Душа разрывалась от неведения. И как только приходила весточка от него: «Мама, я жив, всё хорошо. Не переживай. Был в бою», сразу на сердце легче и спокойнее.

Приезжая домой в отпуск, «Малой» не отдыхает — помогает по хозяйству, стараясь за короткое время сделать как можно больше дел по дому и на участке.

Мне хотелось бы поблагодарить соцкоординаторов филиала фонда «Защитники Отечества» за помощь. Они поддержали меня не только тогда, когда я искала сына, но и помогли найти специалистов, которые перекрыли крышу бани и пристроя. Спасибо им большое, а также представителям администрации района и военкомата, которые тоже помогли в ремонте. Также хочу пожелать всем бойцам, чтобы они берегли себя и вернулись домой здоровыми и невредимыми.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).

