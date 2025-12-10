Жительница Башкирии рассказала о сыне — участнике СВО

Вот уже скоро три года, как я проводила сына на службу в армию, где он добровольно подписал контракт с Минобороны страны и отправился на СВО. Сказал нам лишь только то, что он должен поехать туда, чтобы защитить свою Родину, как когда-то его прадеды, ветераны Великой Отечественной войны: А. М. Усманов, И. Т. Хажин, И. А. Валидов, А. Р. Рамазанов и Х. З. Тагиров. Прадедушка «Малого» А. Р. Рамазанов прошел не только ВОв, но ещё и финскую войну, а прадедушка Х. З. Тагиров после фронта стал военным комиссаром военкомата г. Белорецк.

позывной «Малой»