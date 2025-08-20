Жители России могут получить кешбэк при оплате проезда на электричке

Недавно моя соседка по даче рассказала, что можно сэкономить на поездках на электричке. Главное — оплачивать билет по с помощью национальной карты «Мир», но перед этим нужно зарегистрировать её в специальном приложении — программе лояльности. Деньги возвращаются в виде кешбэка в течение нескольких дней после покупки. По моим подсчетам, уже за месяц получила почти максимальный за месяц кешбэк, который можно получить, — до 1500 рублей кешбэка.

Алла Васильева