Жители России могут получить кешбэк при оплате проезда на электричке

Пассажиры пригородных поездов по всей России активно используют возможность вернуть 5% от стоимости билетов, оплаченных картой «Мир». С начала действия предложения общая сумма сэкономленных средств уже превысила 33 миллиона рублей.

Летом Алла предпочитает жить за городом. А вот поэтому на работу ей приходится добираться непривычным для себя образом — на электричке. Недавно узнала, оказывается, до конца сентября этого года, что ездить на таком транспорте не только удобно, но и выгодно, с каждой такой поездки можно получить кешбэк 5%.

Недавно моя соседка по даче рассказала, что можно сэкономить на поездках на электричке. Главное — оплачивать билет по с помощью национальной карты «Мир», но перед этим нужно зарегистрировать её в специальном приложении — программе лояльности. Деньги возвращаются в виде кешбэка в течение нескольких дней после покупки. По моим подсчетам, уже за месяц получила почти максимальный за месяц кешбэк, который можно получить, — до 1500 рублей кешбэка.

Алла Васильева

Этой акции с начала лета с начала действия предложения воспользовались уже многие, экономия для держателей карт-пассажиров, оплачивающих билеты картой «Мир», составила более 33 млн рублей. Важно условие: участники предварительно должны зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru.

В этом году пассажиры пригородных поездов впервые могут получить приятную выгоду в виде кешбэка 5%, воспользовавшись картой «Мир» для покупки билетов. Это очень удобно, так как можно расплатиться картой любого банка. При этом совершить платеж можно как в кассах, так и в пути следования — с помощью переносных кассовых терминалов. Без сомнения, эта опция востребована среди россиян, которые регулярно пользуются пригородными поездами.

Мария Точилова, директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы «Мир»

Акция предложения доступна пассажирам электричек практически всех регионов России, за исключением полигона Центральной пригородной пассажирской компании. Успейте воспользоваться таким способом оплаты, выгодным предложением до 30 сентября этого года и верните 5% от стоимости своих поездок. Подробные условия предложения, а также информацию об организаторах можно найти на сайте vamprivet.ru.

