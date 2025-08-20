Жители России могут получить кешбэк при оплате проезда на электричке

Пассажиры пригородных поездов по всей России активно используют возможность вернуть 5% от стоимости билетов, оплаченных картой «Мир». С начала действия предложения общая сумма сэкономленных средств уже превысила 33 миллиона рублей.
Летом Алла предпочитает жить за городом. А вот поэтому на работу ей приходится добираться непривычным для себя образом — на электричке. Недавно узнала, оказывается, до конца сентября этого года, что ездить на таком транспорте не только удобно, но и выгодно, с каждой такой поездки можно получить кешбэк 5%.
Этой акции с начала лета с начала действия предложения воспользовались уже многие, экономия для держателей карт-пассажиров, оплачивающих билеты картой «Мир», составила более 33 млн рублей. Важно условие: участники предварительно должны зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru.
Акция предложения доступна пассажирам электричек практически всех регионов России, за исключением полигона Центральной пригородной пассажирской компании. Успейте воспользоваться таким способом оплаты, выгодным предложением до 30 сентября этого года и верните 5% от стоимости своих поездок. Подробные условия предложения, а также информацию об организаторах можно найти на сайте vamprivet.ru.