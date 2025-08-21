В Башкирии экс-полицейский обвиняется в получении взяток и мошенничестве

Прокуратура Ермекеевского района завершила расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Белебея. Бывшему сотруднику полиции предъявлено обвинение в получении взяток и мошенничестве.

По данным прокуратуры, в 2021-2022 годах мужчина, будучи сотрудником территориального отдела МВД, получал взятки от четверых граждан. Он брал деньги за то, чтобы не привлекать их к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сумма каждой взятки была от 20 до 40 тысяч рублей. Общая сумма полученных им средств составила 120 тысяч рублей.

Кроме того, в апреле 2023 года он обманул местную жительницу, пообещав оказать содействие в получении водительского удостоверения для её супруга без сдачи экзаменов. За это ему передали 60 тысяч рублей.

Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по РБ. После этого его уволили из органов внутренних дел за поступок, порочащий честь сотрудника правоохранительных органов.