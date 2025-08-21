«Поезд здоровья» провел работу в нескольких районах Башкирии

В нескольких районах Башкортостана провел работу «Поезд здоровья» в рамках акции «Здоровая республика – здоровый регион». За 8 дней он обслужил 52 населенных пункта. Каких специалистов посетили жители и какую помощь им оказали?

Для многих это едва ли не первый прием у врача в этом году. Жители некоторых районов Башкортостана не могут попасть в районную больницу из-за отсутствия транспорта, тогда им на помощь приходит «Поезд здоровья». Акция «Здоровая республика – здоровый регион» направлена на повышение доступности бесплатной медицинской помощи сельскому населению с целью раннего выявления социально-значимых и хронических заболеваний.

Анна Петровна – одна из тех, кто вовремя обратился к врачам «Поезда здоровья». Специалисты провели обследование и помогли женщине избавиться от неприятных последствий. Теперь она ежегодно наблюдается у этих же докторов.

Ежегодно в данной акции участвует больше людей. Они понимают, что сегодня здесь в одно окно можно получить консультацию всех специалистов, то есть не надо для этого ехать в район, где в основном прием ведется по записи. Салават Гайсин, главный врач Нуримановской ЦРБ

В прошлом году врачи выявили онкозаболевание у четверых жителей Нуримановского района. Основные факторы риска, встречающиеся у пациентов здесь, – это повышенное артериальное давление, избыток холестерина и сахара в крови.

Особое внимание уделяем участникам и членам семей специальной военной операции и пациентам, которые более двух лет не обращались за медицинской помощью. Денис Ларионов, заведующий поликлиникой Нуримановской ЦРБ

По словам врачей, многие из пациентов впервые посещают узких специалистов. В этом году в нуримановскую больницу удалось привлечь кардиолога, эндокринолога и гинеколога. Также были установлены передвижные модули с современным оборудованием.

Мы находимся в передвижном комплексе, который уже посетил 9 районов республики. В нем проводится маммография с целью выявления онкологических заболеваний у женщин. В день здесь обслуживается 30 пациентов и проводится 120 исследований.