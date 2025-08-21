Боец СВО встретился с волонтёрами в Иглинском районе

В Иглинском районе в гости к волонтерам штаба «Все для победы» пришел участник СВО. Боец с позывным «Космос» находится в отпуске. Он военный врач и служит в батальоне Доставалова. Не раз спасал сослуживцев на поле боя.

За службу благодарность ему выразила глава районной администрации Гюзель Насырова. А волонтеры провели для военнослужащего экскурсию, показали, как они изготавливают маскировочные сети, накидки «Лешего», противодроновые одеяла и антидроновые пончо. Здесь же дети пишут солдатам письма с пожеланиями вернуться с победой.