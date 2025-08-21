В Башкирии село Большеустьикинское отмечает 225-летие

Селу Большеустьикинское Мечетлинского района республики исполнилось 225 лет. Юбилей малой родины местные жители отметили масштабно: провели выставки, спортивные соревнования, квесты и круглый стол, где обсудили историю и перспективы развития родного края. Завершился праздник масштабным концертом.

Не зря говорят: где песня льется, там легче живется. Ведь музыка – это не просто искусство, но и способ выразить чувства. Она дарит ощущение счастья, любви, умиротворения и заставляет петь душу. Такая теплая атмосфера душевного единения царила в этот день в селе Большеустьикинское. За круглым столом в районном доме культуры собрались историки, краеведы, общественные деятели, а также гости и почетные граждане Мечетлинского района. Главной темой стали прошлое, настоящее и будущее родного края.

Хранят и приумножают народную культуру местные жители вот уже 225 лет. История села Большеустьикинское началась в далеком 1800 году, когда переселенцы из Кунгурского уезда Пермской губернии заключили с башкирами договор о пользовании землями.

Расположилось село на северо-востоке республики, у устья реки Ик, впадающей в реку Ай. Отсюда и название. Правда, поначалу оно звучало как Устьикинское. Но с годами село разрасталось, появлялись новые школы, дома. Так со временем его переименовали в Большеустьикинское. Однако, говорят местные жители, это не просто слово или точка на карте. Это место, где вершилась история. Так, в апреле 1918 года здесь была создана трудовая коммуна, ставшая первой в Башкортостане и одной из первых в России. Правда, просуществовала она недолго. В июне 1918-го начался мятеж, а затем и расправа над коммунарами.

Богатой историей славятся и достопримечательности села. Одна из них – Пророко-Ильинская церковь. Святыня была построена в 30-е годы 19 века на средства прихожан. В 1870-е храм частично перестроили и обновили. А еще спустя полвека здесь и вовсе перестали звучать колокола и православные молитвы.

С приходом советской власти храм ожидала типичная для тех лет участь – его разрушили. Правда, только частично. Уничтожили алтарь, купола, колокольню, а вот внутри самого здания устроили сельский клуб. Восстановление святыни началось только в 1991 году. Тогда же появилось новое название – Храм трех Святителей. Фотографий церкви в первоначальном виде не сохранилось, а потому реставрировали ее по классическим аналогам и на основании воспоминаний старожилов. Восстановление длилось долго – здание находилось в плачевном состоянии. К внутренним отделочным работам приступили только в 2004 году. Находясь здесь сегодня, сложно даже представить, что когда-то это было Богом забытое место.

А здесь, совсем рядом, расположилась центральная мечеть. Построили ее относительно недавно – торжественное открытие состоялось в 2010 году. Стоит отметить, что наряду с храмом, святилище стало настоящим украшением села.

Удивительный вид на эти священные сооружения открывается с главной площади. Словно бок о бок они стоят в самом центре села. Точно так же, как христиане и мусульмане вот уже несколько веков дружно и сплоченно проживают в Большеустьикинском. И вместе строят будущее своей малой родины.

Неудивительно, что уникальную коллекцию кубызов со всего мира можно увидеть именно в Большеустьикинском. Здесь с 2010 года работает четвертый в мире и единственный в республике музей, где представлены различные виды этого древнейшего инструмента. Немало экземпляров из других городов и стран, но выставочной базой послужила коллекция знаменитого музыканта, уроженца Мечетлинского района Роберта Загретдинова.

Есть среди экспонатов и весьма необычные для обывателя инструменты. Например, деревянный кубыз. Рассказывают, что в старину на нем в основном играли женщины. На первый взгляд кажется, что сделать это невозможно. Но в руках мастера даже дерево звучит.

Загир Зайнетдинов, наиболее известный как Зайнетдин, поздравить жителей Большеустьикинского приехал лично. Талантливый музыкант сам родом из Мечетлинского района, как и его знаменитый дядя.

В день своего 225-летия село Большеустьикинское превратилось еще и в настоящий спортивный центр. На местном стадионе собрались любители активного образа жизни всех возрастов. Особенно незабываемым праздник спорта сделали футболисты и волейболисты – красивые голы и точные передачи не оставили болельщиков равнодушными.

Причем атмосфера здорового соперничества царила не только на спортплощадке. Юные местные художники приняли участие в конкурсе граффити. Подобные мероприятия в административном центре Мечетлинского района проходят очень часто и нацелены они в первую очередь на подрастающее поколение. Ведь за ними будущее не только села, но и республики и страны.

Время неистово мчится вперед, сменяя поколения и, словно страницы, перелистывая годы. Уроженцы Большеустьикинского знают: перемены – неотъемлемая часть жизни. И в их селе они сплошь положительные.