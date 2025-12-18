В Башкирии отмечают 108-летие службы органов ЗАГС

Службе органов ЗАГС в России и в Башкортостане 108 лет – это один из старейших государственных институтов. Радий Хабиров поздравил с профессиональным праздником всех работников и ветеранов брачного реестра и поделился историей жизни начальника первого отдела ЗАГС Октябрьского района Уфы.

Римма Закирова-Торба уже 32 года регистрирует союзы – за это время провела 10 тысяч церемоний. Профессионализм Риммы Илдусевны отмечен многочисленными наградами, но главное её достижение – семья. Супруг Андрей Николаевич с 2023 года служит в зоне спецоперации. Дочь Радмила – инструктор по физкультуре в детском саду, КМС по кикбоксингу, трёхкратный бронзовый призёр России. Сын-восьмиклассник Трофим – тоже кикбоксёр. обладатель золотой медали Первенства России и бронзовый призёр Кубка мира, отметил Радий Хабиров.