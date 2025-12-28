Футбольный клуб «Уфа» отмечает 15-летие

ФК «Уфа» исполнилось 15 лет. Главный футбольный клуб Башкортостана был основан 23 декабря 2010 года на базе ФК «Башинформсвязь-Динамо». Большую часть своего существования уфимцы играли в высшем дивизионе страны, а в 2018 году представили Россию в еврокубках. В каком статусе «Уфа», выступающая на полях Первой лиги, подошла к юбилею – в нашем сюжете.

Гол Даниила Фомина – переполненный «Нефтяник» на ногах. Победу над чемпионом – петербуржским «Зенитом» – помнят, вероятно, все преданные болельщики «Уфы». На полях Премьер-лиги наша команда не раз отбирала очки у фаворитов – среди них «Спартак», ЦСКА и «Краснодар».

«Уфа» стала трамплином для многих молодых игроков. Сейчас они защищают цвета ведущих клубов Премьер-лиги. Уроженец столицы Башкортостана Игорь Дивеев добрался от «Уфы-молодежной» до капитанской повязки в сборной России. Новые страницы истории пишут и другие наши выпускники. Так, Данил Ахатов стал первым воспитанником школы «Уфы», забившим гол за основную команду.

Стремительный рост, победы над топ-клубами и участие в Лиге Европы. Такими достижениями «Уфа» отметилась за свою небольшую историю. 23 декабря клуб встретил своё 15-летие. В честь праздника провели турнир по футзалу. Против команды, собранной из тренерского, административного штаба и игроков «Уфы», на паркет вышли ветераны футбола, болельщики и представители медиа.

15 лет клубу – это такой подростковый возраст, время становления, время будущих ориентиров, принятия решений на перспективу. И если мы будем идти к той цели, которую запланировали, я думаю, все будет у нас хорошо. И те условия, и та поддержка, которая есть у клуба, безусловно, дадут соответствующий результат. Марат Шмаков, генеральный директор ФК «Уфа»

Еще один юбилей – по числу матчей. Встреча с «Родиной» на «Нефтянике» стала для «Уфы» 500-й на профессиональном уровне. Эту же отметку преодолел голкипер команды Александр Беленов, а вскоре провёл свой сотый матч в Первой лиге. Вернувшись в столицу Башкортостана, он закрепил за собой место в основном составе и капитанскую повязку.

Уфа стала родная. Здесь было мне комфортно, моей семье, у меня здесь ребенок родился. Поэтому, можно сказать, вернулся домой. Александр Беленов, игрок ФК «Уфа»