Футбольный клуб «Уфа» отмечает 15-летие

ФК «Уфа» исполнилось 15 лет. Главный футбольный клуб Башкортостана был основан 23 декабря 2010 года на базе ФК «Башинформсвязь-Динамо». Большую часть своего существования уфимцы играли в высшем дивизионе страны, а в 2018 году представили Россию в еврокубках. В каком статусе «Уфа», выступающая на полях Первой лиги, подошла к юбилею – в нашем сюжете.
Гол Даниила Фомина – переполненный «Нефтяник» на ногах. Победу над чемпионом – петербуржским «Зенитом» – помнят, вероятно, все преданные болельщики «Уфы». На полях Премьер-лиги наша команда не раз отбирала очки у фаворитов – среди них «Спартак», ЦСКА и «Краснодар».
«Уфа» стала трамплином для многих молодых игроков. Сейчас они защищают цвета ведущих клубов Премьер-лиги. Уроженец столицы Башкортостана Игорь Дивеев добрался от «Уфы-молодежной» до капитанской повязки в сборной России. Новые страницы истории пишут и другие наши выпускники. Так, Данил Ахатов стал первым воспитанником школы «Уфы», забившим гол за основную команду.
Стремительный рост, победы над топ-клубами и участие в Лиге Европы. Такими достижениями «Уфа» отметилась за свою небольшую историю. 23 декабря клуб встретил своё 15-летие. В честь праздника провели турнир по футзалу. Против команды, собранной из тренерского, административного штаба и игроков «Уфы», на паркет вышли ветераны футбола, болельщики и представители медиа.
Еще один юбилей – по числу матчей. Встреча с «Родиной» на «Нефтянике» стала для «Уфы» 500-й на профессиональном уровне. Эту же отметку преодолел голкипер команды Александр Беленов, а вскоре провёл свой сотый матч в Первой лиге. Вернувшись в столицу Башкортостана, он закрепил за собой место в основном составе и капитанскую повязку.
Сейчас большой футбол ушёл на зимнюю паузу. Осенний отрезок Первой лиги ФК «Уфа» завершил на 16-м месте, пропустив вперед московское «Торпедо». Сейчас нашей команде предстоит обновление состава. 9 января она соберется вновь, чтобы возобновить чемпионат и продолжить решать главную задачу на сезон – закрепиться в Первой лиге.