В Башкирии стартовала спецоперация «Законный водитель»

В республике с сегодняшнего дня стартовало профилактическое мероприятие «Законный водитель», которое продлится до 24 августа. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Башкирии.

По данным ведомства, проверки направлены на предотвращение ДТП с водителями не имеющими водительского удостоверения, а также ранее лишённых права управления. Особое внимание инспекторы уделят нетрезвому вождению.