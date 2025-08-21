В Уфе парень угнал авто во время пьяной потасовки

В Уфе 26-летний парень угнал автомобиль во время потасовки. Об этом сообщили в МВД региона.
В полицию обратился хозяин машины. Он сообщил, что молодой человек воспользовался конфликтом, сел в его «Хёндай Солярис» и скрылся. Выяснилось, что угонщик ранее был объявлен в федеральный розыск.
Как рассказал задержанный, он в состоянии опьянения подслушал разговор супружеской пары, которая приехала из другого города для покупки автомобиля, но осталась недовольна осмотром. Желая «восстановить справедливость» и проучить продавца, мужчина со своим другом спровоцировали с владельцем машины конфликт. В ходе начавшейся потасовки подозреваемый воспользовался ситуацией, сел в автомобиль и уехал.
Сотрудники полиции нашли автомобиль и вернули его законному владельцу. По факту угона возбуждено уголовное дело, а подозреваемого отправили в СИЗО.
Фото: МВД по РБ.