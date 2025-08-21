В Башкирии работают над улучшением имиджа медработников

Поднятие престижа профессии и формирование уважительного отношения – такая задача сейчас стоит перед региональным Минздравом и профсоюзом. Об этом Айрат Рахматуллин заявил на встрече с журналистами со всей республики.

Улучшение имиджа скажется и на привлечении кадров. Дефицит работников здравоохранения сейчас наблюдается по всей стране. Для устранения нехватки специалистов работают различные меры поддержки – «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Создаются условия: строительство новых поликлиник, ФАПов.

Наши коллеги – журналисты телеканала БСТ Анастасия Ильчибаева и Гульназ Хайбуллина – стали победителями конкурса «Медицина и профсоюз». Корреспонденты рассказывают о подвигах людей, которые носят не геройские плащи, а белые халаты, следят за событиями в сфере здравоохранения. И работа будет продолжена.