В Башкирии работают над улучшением имиджа медработников

Поднятие престижа профессии и формирование уважительного отношения – такая задача сейчас стоит перед региональным Минздравом и профсоюзом. Об этом Айрат Рахматуллин заявил на встрече с журналистами со всей республики.
Улучшение имиджа скажется и на привлечении кадров. Дефицит работников здравоохранения сейчас наблюдается по всей стране. Для устранения нехватки специалистов работают различные меры поддержки – «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Создаются условия: строительство новых поликлиник, ФАПов.
Наши коллеги – журналисты телеканала БСТ Анастасия Ильчибаева и Гульназ Хайбуллина – стали победителями конкурса «Медицина и профсоюз». Корреспонденты рассказывают о подвигах людей, которые носят не геройские плащи, а белые халаты, следят за событиями в сфере здравоохранения. И работа будет продолжена.
Союз журналистов Башкортостана подписал соглашение о сотрудничестве с профсоюзом работников здравоохранения республики. Оно предполагает проведение совместных проектов, направленных на повышение престижа профессии врача. Профсоюз здравоохранения в республике – крупнейшая общественная организация, объединяющая 64 тысячи сотрудников и 20 тысяч студентов. На местах профсоюз отвечает за социальные и трудовые вопросы, защищает работников, организует культурную и спортивную жизнь коллективов.