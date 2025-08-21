В Башкирии боец СВО во время отпуска создал семью

В Шаране участник спецоперации с позывным «Малой» во время отпуска создал семью. Боец вступил в брак с Миланой из Нефтекамска. Познакомились в соцсетях.
С торжеством молодожёнов поздравили родные и близкие, а также директор Шаранского керамического комбината Сергей Баранов. Он вручил им сертификат на 50 тысяч рублей на приобретение кирпича.
Кроме того, супругам вручили поздравительное письмо от главы республики Радия Хабирова. Теперь Милана будет ждать воина с передовой не в качестве девушки, а уже как жена.