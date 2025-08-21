В Башкирии боец СВО во время отпуска создал семью

В Шаране участник спецоперации с позывным «Малой» во время отпуска создал семью. Боец вступил в брак с Миланой из Нефтекамска. Познакомились в соцсетях.

С торжеством молодожёнов поздравили родные и близкие, а также директор Шаранского керамического комбината Сергей Баранов. Он вручил им сертификат на 50 тысяч рублей на приобретение кирпича.