ФК «Уфа» готовится к матчу против «КАМАЗа»

Футбольный клуб «Уфа» продолжает тренировки на «Нефтянике». Сейчас команда готовится к выезду в Набережные Челны. В пяти турах Первой лиги подопечные Омари Тетрадзе одержали домашнюю победу, дважды проиграли и дважды сыграли вничью.

В турнирной таблице «Уфа» расположилась на 11-м месте, имея в активе 5 очков. Соперник, футбольный клуб «КАМАЗ», сейчас находится на третьей строчке с 10 набранными очками. Состав на предстоящую игру держится в секрете. Однако возможность помочь партнёрами есть у колумбийского нападающего Дилана Ортиса. Игрок уже выступал за «Уфу» с 2021 по 2023 год, а на днях снова подписал контракт с нашим клубом.

Я считаю Уфу своим домом. Я был открыт к этому предложению, но не ожидал, что меня пригласят сюда сейчас. У меня шли переговоры и с другой командой, но я решил перейти именно сюда, потому что хочу помочь «Уфе» вернуться в Премьер-лигу. Мы вели с «Уфой» продолжительные переговоры, но в конце концов я здесь и я очень счастлив.

Дилан Ортис, нападающий ФК «Уфа»
