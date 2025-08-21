ФК «Уфа» готовится к матчу против «КАМАЗа»

Я считаю Уфу своим домом. Я был открыт к этому предложению, но не ожидал, что меня пригласят сюда сейчас. У меня шли переговоры и с другой командой, но я решил перейти именно сюда, потому что хочу помочь «Уфе» вернуться в Премьер-лигу. Мы вели с «Уфой» продолжительные переговоры, но в конце концов я здесь и я очень счастлив.

Дилан Ортис, нападающий ФК «Уфа»