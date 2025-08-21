ФК «Уфа» готовится к матчу против «КАМАЗа»

Футбольный клуб «Уфа» продолжает тренировки на «Нефтянике». Сейчас команда готовится к выезду в Набережные Челны. В пяти турах Первой лиги подопечные Омари Тетрадзе одержали домашнюю победу, дважды проиграли и дважды сыграли вничью.
В турнирной таблице «Уфа» расположилась на 11-м месте, имея в активе 5 очков. Соперник, футбольный клуб «КАМАЗ», сейчас находится на третьей строчке с 10 набранными очками. Состав на предстоящую игру держится в секрете. Однако возможность помочь партнёрами есть у колумбийского нападающего Дилана Ортиса. Игрок уже выступал за «Уфу» с 2021 по 2023 год, а на днях снова подписал контракт с нашим клубом.